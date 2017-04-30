Женщина с ружьем

Короткометражка недели: «Мама всегда рядом».

Режиссер и сценарист Евгений Пузыревский представляет короткометражный хоррор-триллер с участием Дениса Шведова и Александры Харитоновой. В центре сюжета находится отчаянная женщина, поздней ночью врывающаяся в загородный дом и с порога стреляющая в хозяина из ружья. Однако нападавшая не знает, что мужчина в доме не один.

По словам режиссера, короткометражка является частью будущего полнометражного фильма «Семейный ужин». Лента будет состоять из трех взаимосвязанных историй, действие которых развернется в 1930-х, 1990-х и в наше время.