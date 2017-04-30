Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Свежим взглядом.
12 фильмов, осовременивших классику
Вы фильмом не ошиблись?
10 киногероев, забредших в чужие фильмы
Иногда они возвращаются.
10 камео мертвых персонажей
Нашли, на кого свалить.
10 фильмов, в которых один актер портит великолепный каст
…Они, если честно, не пара, не пара, не пара….
9 удивительных кинокроссоверов, которым не суждено было случиться
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Женщина с ружьем

30.04.2017 20:10
Женщина с ружьем

Короткометражка недели: «Мама всегда рядом».

Режиссер и сценарист Евгений Пузыревский представляет короткометражный хоррор-триллер с участием Дениса Шведова и Александры Харитоновой. В центре сюжета находится отчаянная женщина, поздней ночью врывающаяся в загородный дом и с порога стреляющая в хозяина из ружья. Однако нападавшая не знает, что мужчина в доме не один.

По словам режиссера, короткометражка является частью будущего полнометражного фильма «Семейный ужин». Лента будет состоять из трех взаимосвязанных историй, действие которых развернется в 1930-х, 1990-х и в наше время.

 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Блог: Не знаю, почему вы все молчали (Борис Хохлов)
30.04.2017
Борис Хохлов

Блог: Не знаю, почему вы все молчали

Не знаю, почему вы все молчали (говорят, она еще в конце того года всплыла), и мне очень стыдно, что я так долго эту короткометражку игнорил, но вот эта штука - "Мама всегда рядом"...  →

Новости по теме

15.05.2014
Трейлер российского мини-сериала «Беги!»…

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

9 фильмов, по которым ударили события 11 сентября 9 фильмов, по которым ударили события 11 сентября
9 фильмов о смертельно опасных птицах 9 фильмов о смертельно опасных птицах
10 роковых красоток 10 роковых красоток
20 звезд, прославившихся детьми и подростками 20 звезд, прославившихся детьми и подростками
10 самых ожидаемых фильмов мая 2016 года 10 самых ожидаемых фильмов мая 2016 года
15 пар актеров, игравших одного персонажа в разном возрасте 15 пар актеров, игравших одного персонажа в разном возрасте

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть