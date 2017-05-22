Жестокие родители

Драма «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева («Левиафан», «Возвращение») обзавелась официальным постером. На российские экраны лента попадет 1 июня.

Сюжет посвящен истории несчастливой супружеской пары, которая находится на пороге расставания. У обоих супругов есть отношения на стороне, и им не терпится поскорее развестись, начав жизнь с чистого листа. Однако у пары есть 12-летний сын Алёша, часто становящийся свидетелем семейных скандалов. Во время очередной родительской ссоры мальчик не выдерживает напряжения и решает сбежать из дома.