Жестокий лоббист

Появился новый постер политического триллера «Мисс Слоун» с Джессикой Честейн в роли безжалостного и успешного лоббиста Элизабет Слоун. Режиссером картины выступил Джон Мэдден («Расплата», «Влюбленный Шекспир»).

Сюжет фокусируется на исследовании жестокого мира вашингтонских лоббистов, работающих по обе стороны дебатов об ужесточении контроля над огнестрельным оружием. Слоун приходится возглавить кампанию, сталкивающую её с грозными и могущественными политическими оппонентами. Использование своих пресловутых стратегических навыков и желание победить любой ценой ставят под угрозу жизни её близких, а также собственную карьеру Слоун.

Российская дата релиза фильма не называется.