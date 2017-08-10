Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Спасибо, дальше не надо!
12 объявленных сиквелов, закрытых из-за провала оригинала
Смотреть, но не трогать!
11 сериалов, обязанных своим долгожительством женской сексуальности
Апокалипсис по плану.
10 самых раздражающих штампов фильмов-катастроф
Слова любви.
10 самых романтичных голливудских цитат
Хроника пикирующих бомбардировщиков.
12 «сдувшихся» франшиз
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Жестокое будущее

10.08.2017 11:50
Жестокое будущее

«Бегущему по лезвию 2049» Дени Вильнёва официально присвоен возрастной рейтинг R за сцены с насилием и обнажёнкой и непристойную лексику. Оригинальная лента Ридли Скотта, выпущенная 35 лет назад, получила в свое время аналогичный рейтинг.

Действие сиквела развернется спустя 30 лет после событий первой картины. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда (Харрисон Форд), бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред Лето, Робин Райт, Ана де Армас, Дэйв Батиста, Маккензи Дэвис, Сильвия Хукс, Ленни Джеймс, Баркхад Абди, Хиам Аббасс, Давид Дастмалчян, Карла Джури и Эдвард Джеймс Олмос.

В широком прокате киберпанковский экшен окажется 5 октября.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Эта песня хороша, начинай сначала. 10 грядущих сиквелов, которые послужат началом перезагрузки франшиз (Евгений Ухов, Film.ru)
01.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Эта песня хороша, начинай сначала

Смена зрительских поколений в 2010-х Голливудом была освоена достаточно необычно – рынок фильмов наполнили сиквелы, которые на самом деле оказывались ребутами известных франшиз  →
Дальше без меня. 10 грядущих сиквелов, потерявших оригинальных актеров (Евгений Ухов, Film.ru)
22.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Дальше без меня

Не так много в мире осталось актеров, которые сознательно не желают связывать себя с большими франшизами и не подписываются на продолжения  →
Дайджест новостей за неделю 23.01-29.01. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
29.01.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 23.01-29.01

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Рискованный бизнес. 15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате (Евгений Ухов, Film.ru)
09.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рискованный бизнес

В наступившем году нас ожидают сразу несколько больших проектов, чьи сомнительные успехи можно предсказать уже сейчас. И мы осмелимся уже сейчас выписать кое-кому «черную метку»  →
Дайджест новостей за неделю 02.01-08.01. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
08.01.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 02.01-08.01

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Блог: Кончается 2016 год (Борис Хохлов)
19.12.2016
Борис Хохлов

Блог: Кончается 2016 год

Кончается 2016 год. Провалились очередные "Терминатор" и "Охотники за привидениями", выстрелили "Безумный Макс" и седьмой уже по счету "Рокки". Вовсю выходят...  →
показать еще

Новости по теме

30.07.2017
Композитор «Дюнкерка» поработает над «Бегущим по лезвию 2049».
17.07.2017
Вышел второй трейлер «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнёва.
14.07.2017
Порция кадров из «Бегущего по лезвию 2049».
11.07.2017
Новые кадры из sci-fi ленты «Бегущий по лезвию 2049».
10.07.2017
Харрисон Форд и Райан Гослинг на кадре из «Бегущего по лезвию».

 

Свежие рецензии


Главное

Мы – банда!
08:00
Мы – банда!
10 лучших фильмов о преступных группировках
Скрытый дефект
08.08
Скрытый дефект
12 физических недостатков звезд, о которых вы, возможно, не подозревали
Это наш с тобой секрет…
06.08
Это наш с тобой секрет…
15 голливудских актеров с необычными кинопристрастиями
Сейчас так не снимают…
05.08
Сейчас так не снимают…
12 классических сцен, которые сегодня снять было бы невозможно
Кривые отражения
04.08
Кривые отражения
10 персонажей экранизаций, которые в кино совсем не такие, как в оригинале
Начни с улыбки
03.08
Начни с улыбки
13 звезд Голливуда, начинавших карьеру с комедий
Только хардкор!
01.08
Только хардкор!
16 лучших кинобоев XXI века
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

20 лучших рукопашных поединков 20 лучших рукопашных поединков
10 реальных историй, пугающих лучше любого хоррора 10 реальных историй, пугающих лучше любого хоррора
15 лучших голливудских отцов 15 лучших голливудских отцов
10 главных фильмов мая 2016 года 10 главных фильмов мая 2016 года
12 лучших импровизаций комикс-фильмов 12 лучших импровизаций комикс-фильмов
10 наиболее продолжительных художественных фильмов всех времен 10 наиболее продолжительных художественных фильмов всех времен

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть