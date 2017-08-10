Жестокое будущее

«Бегущему по лезвию 2049» Дени Вильнёва официально присвоен возрастной рейтинг R за сцены с насилием и обнажёнкой и непристойную лексику. Оригинальная лента Ридли Скотта, выпущенная 35 лет назад, получила в свое время аналогичный рейтинг.

Действие сиквела развернется спустя 30 лет после событий первой картины. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда (Харрисон Форд), бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред Лето, Робин Райт, Ана де Армас, Дэйв Батиста, Маккензи Дэвис, Сильвия Хукс, Ленни Джеймс, Баркхад Абди, Хиам Аббасс, Давид Дастмалчян, Карла Джури и Эдвард Джеймс Олмос.

В широком прокате киберпанковский экшен окажется 5 октября.