Живой мутант

Сольная лента о «Гамбите» из вселенной Людей Икс уже давно повисла в воздухе (изначально она должна была выйти в ноябре 2016-го). Тем не менее, Fox не закрывают проект и уверяют, что работа над ним все еще ведется.

Как сообщила продюсер Лорен Шулер Доннер на встрече с Ассоциацией телевизионных критиков, заглавная роль в блокбастере по-прежнему закреплена за Ченнингом Татумом, несмотря на многочисленные слухи о его уходе. Также стало известно, что персонажи нового сериала «Легион» никак не будут связаны с основной киновселенной и в полнометражных фильмах не появятся.

Сценаристом «Гамбита» выступает Рейд Каролин, уже работавший с Татумом в проекте «Супер Майк». Режиссерское кресло пока что остается пустым – в августе Даг Лайман променял картину о мутанте Реми Лебо на «Тёмную Лигу Справедливости» DC. Впрочем, время найти ему замену у Fox есть, поскольку Татум на данный момент занят с фильмом «Счастливчик Логан» и в ближайшее время все равно не смог бы начать съемки в «Гамбите».