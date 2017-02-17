Зловещий участок

Сэм Рэйми («Зловещие мертвецы», трилогия «Человек-паук») займет режиссерское кресло мистической ленты «Бермудский треугольник», создаваемой Skydance. Еще двумя аналогичными проектами займутся Universal и Warner Bros.
Сюжет расскажет о тайнах легендарного «треугольного» участка в районе Атлантического океана, расположенного между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. В месте, также известном как «Треугольник дьявола», часто пропадают самолеты, морские судна, происходят различные аномальные явления, которые стали почвой для возникновения теорий заговора.
Работа над сценарием фильма Рэйми поручена Дагу Миро и Карло Бернарду («Принц Персии: Пески времени», «Ученик чародея»). Дата выхода на экраны на данный момент неизвестна.
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