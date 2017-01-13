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Знакомые лица

13.01.2017 14:10
Знакомые лица

Ретт Рис и Пол Верник уже пообещали представить множество новых героев во второй части «Дэдпула», но и о старых персонажах сценаристы не забудут: в сиквеле их вернется как минимум трое.

Во время беседы с Collider Рис и Верник проболтались, что мутанты Колосс и Сверхзвуковая Боеголовка будут в «Дэдпуле 2». Кроме того, сценаристы сообщили  Nerdist о возвращении таксиста Допиндера. «Взаимоотношения Допиндера и Дэдпула кажутся мне невероятно забавными. Я обожаю этого персонажа, и он точно вернется в сиквеле», – говорит Пол Верник.

Режиссерское кресло проекта досталось Дэвиду Лейтчу («Джон Уик»). Бюджет сиквела, по словам исполнителя титульной роли Райана Рейнольдса, будет почти таким же, как и у оригинальной ленты. Мировая премьера «Дэдпула 2» ожидается в 2018 году.

 

 

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