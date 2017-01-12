Компания Уэйда

Deadline поймали сценаристов Ретта Риса и Пола Верника, выпытав у них очередные подробности о второй части «Дэдпула». Рис и Верник пообещали включить в сиквел множество новых персонажей, обсудили появление мутанта Кэйбла и назвали примерную дату начала съемок.

«“Дэдпул 2” – это сольный фильм. Хотя он и населен целой сворой различных персонажей, в центре внимания по-прежнему находится Дэдпул. Мы усердно работаем над проектом. В любом случае, съемки начнутся в этом году, у нас уже есть несколько черновых вариантов сценария, которые принимают различные формы, но всё равно сливаются воедино, чему мы очень рады», – говорят сценаристы.

«Мир Дэдпула необычайно разнообразен, и мы всегда знали, что Кэйбл должен быть в сиквеле. Конечно, было много споров насчет того, показывать ли его в первом фильме, но потом все сошлись на том, что сначала нужно как следует представить самого Дэдпула, разработать его мир, а уже в следующих частях подключать новых персонажей», – добавил Верник.

Режиссерское кресло проекта досталось Дэвиду Лейтчу («Джон Уик»). Бюджет сиквела, по словам исполнителя титульной роли Райана Рейнольдса, будет почти таким же, как и у оригинальной ленты. Релиз «Дэдпула 2» намечен на 2018 год.