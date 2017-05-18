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Зомби Аманет

18.05.2017 19:30
Зомби Аманет

В Сеть попал финальный трейлер ребута «Мумии» от Universal. Лента с участием Тома Круза, Софии Бутеллы и Аннабель Уоллис расскажет о пробудившейся мумии египетской царицы, готовой принести людям зло и ужасы, не поддающиеся человеческому пониманию.

События происходят в наши дни, герой Тома Круза по имени Ник Мортон – боец спецподразделения на Ближнем Востоке, который, преследуя боевиков, попадает в странный бункер, где обнаруживает мумию ассирийской царицы. Вместе с ученой-антропологом по имени Дженни Хэлси (Аннабелль Уоллис) и группой солдат ее тело самолетом перевозят в Лондон. В процессе транспортировки случается инцидент, и самолет терпит крушение, после которого выжить удается только Нику и… мумии. Как гласит история, в свое время судьба несправедливо обошлась с ней и теперь, спустя тысячи лет, богиня просыпается ото сна. Пролежав все это время под тоннами песка, она наконец-то обретает свободу, и теперь ей ничто не помешает обрушить всю свою ярость на человечество.

Режиссером ленты выступил Алекс Курцман, над сценарием работали Джон Спэйтс и Кристофер МакКуорри. В актерский состав также вошли Расселл Кроу, Джейк Джонсон, Хавьер Ботет, Кортни Б. Вэнс, Белла Ава Джорджиу и другие.

Российская премьера «Мумии» ожидается 8 июня.

 
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