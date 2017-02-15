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Зомби Хелы

15.02.2017 15:30
Зомби Хелы

В Сети оказалась порция кадров со съемочной площадки блокбастера «Тор 3: Рагнарёк» из киновселенной Марвел. Премьера фантастической ленты Тайки Вайтити состоится в начале ноября.

Сюжет расскажет о том, как заключенный на другом конце вселенной Тор (Крис Хемсворт) без своего молота Мёльнира пытается найти способ быстрее попасть обратно в Асгард, чтобы остановить Рагнарёк – процесс разрушения его родного мира, несущий конец Асгардийской цивилизации – от могущественной новой угрозы в лице безжалостной Хелы (Кейт Бланшетт). Но сначала ему предстоит выстоять в смертельном гладиаторском поединке против одного из Мстителей – Невероятного Халка (Марк Руффало).

Сценарий картины написал Эрик Пирсон по сюжету Крэйга КайлаКристофера Йоста и Стефани Фольсом. Свои силы с Тором и Халком объединит Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Также в состав третьего «Тора» вошли Том Хиддлстон (Локи), Идрис Эльба (Хеймдалл), Джейми Александер (Сиф), Энтони Хопкинс (Один), Рэй Стивенсон (Вольштагг), Карл Урбан (Палач Скёрдж), Тесса Томпсон (Валькирия), Джефф Голдблюм (Грандмастер) и Сэм Нилл, чья камео-роль тщательно скрывается. Приберег для себя камео и постановщик Тайка Вайтити.

Отечественный релиз «Рагнарёка» намечен на 2 ноября.

 

 

 

 

 

 

 

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