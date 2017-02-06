Звонок МакЭвою

Мистический триллер «Сплит» не сдает позиции и по-прежнему находится на первой строчке американского бокс-офиса. Фильм ужасов «Звонки» по результатам сборов за дебютный уик-энд попал на второе место топа.

За третью неделю картина М. Найт Шьямалана принесла своим создателям еще 14,6 миллиона долларов, в целом заработав $142,7 миллиона. «Звонки» же стартовали с 13 миллионами долларов, собрав в зарубежном прокате еще $15,2 миллиона. Замыкает тройку лидеров бокс-офиса США драмеди «Собачья жизнь» с $10,8 миллиона (мировые сборы равняются $42,5 миллиона).