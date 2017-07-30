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Звук будущего

30.07.2017 15:10
Звук будущего

Композиторы Ханс ЦиммерДюнкерк», «Тёмный Рыцарь») и Бенджамин УоллфишЛекарство от здоровья», «И гаснет свет») помогут Йоханну Йоханссону в работе над саундтреком «Бегущего по лезвию 2049». По словам режиссера Дени Вильнёва, Йоханссон выступил автором главной темы и вместе с Циммером и Уоллфишем попытается достичь уровня Вангелиса, написавшего музыку для оригинальной ленты Ридли Скотта.

Действие «Бегущего по лезвию 2049» развернется спустя 30 лет после событий первой картины. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда (Харрисон Форд), бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред Лето, Робин Райт, Ана де АрмасДэйв Батиста, Маккензи Дэвис, Сильвия ХуксЛенни Джеймс, Баркхад Абди, Хиам Аббасс, Давид Дастмалчян, Карла Джури и Эдвард Джеймс Олмос.

В широком прокате киберпанковский экшен окажется 5 октября.

 

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