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Агент с Криптона

14.05.2017 12:00
Агент с Криптона

Порция новых фото со съемочной площадки шестой части «Миссия: Невыполнима» с участием Генри Кавилла. Выход фильма в широкий прокат намечен на июль 2018 года.

Роль Итана Ханта снова сыграет Том Круз, также в каст входят Ребекка Фергюсон, Алек Болдуин и Шон Харрис, вернувшиеся к своим ролям из предыдущей части, «Миссия невыполнима: Племя изгоев», и «новенькая» Ванесса КирбиКорона», «До встречи с тобой»). Режиссерское кресло занимает Кристофер МакКуорри.

Мировая премьера шестой «Миссии» ожидается 27 июля 2018 года.

 

 

 

 

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