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Агенты Сирта

30.04.2017 08:30
Агенты Сирта

Порция кадров из фантастического экшена Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» с Карой Делевинь и Дэйном ДеХааном в главных ролях. Сюжет основан на классической серии sci-fi комиксов и повествует о миссии двух космических оперативников в межгалактический мегаполис Альфа.

Фильм расскажет о том, как Валериан (ДеХаан) и Лаурелин (Делевинь) в XXVIII веке исследуют город Сирт – столицу тысячи миров, на предмет того, могут ли местные жители принести вред Земле. Они обнаруживают разрушенную империю, приведенную в упадок аристократами, народ, жаждущий революции и правителя, скрывающегося за маской. Паре придется сделать выбор, чью сторону в конфликте они примут. Не обойдется в сюжете и без временных парадоксов и путешествий по континууму.

Актерский состав также включает в себя РианнуИтана ХоукаДжона Гудмана, Рутгера Хауэра и Клайва Оуэна. На экранах кинотеатров кинокомикс окажется с 10 августа.

 

 

 

 

 

 

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