Алиби тусовщиц

Свежий постер комедии «Очень плохие девчонки» с участием Скарлетт Йоханссон, Джиллиан Белл, Иланы Глейзер, Кейт МакКиннон и Зои Кравиц. По сюжету, героини устроили развязный девичник в Майами, который завершился случайным убийством стриптизера.

Сценарий фильма от Люсии Аньелло и Пола Даунса представляет собой микс из «Мальчишника в Вегасе» и «Уик-энда у Берни». Пятеро бывших однокурсниц, не видевших друг друга 10 лет, снимают пляжный дом в Майами, чтобы устроить развеселую и безбашенную вечеринку. Однако в процессе веселья девушки случайно убивают стриптизера, и теперь им срочно нужно придумать, как замять инцидент, пока они не попали в руки к копам.

В широкий прокат отвязная комедия попадет 13 июля.