Авто мутанта

20th Century Fox поделились атмосферным роликом супергеройской драмы «Логан» – завершающей части трилогии сольных картин о Росомахе с Хью Джекманом в заглавной роли.

Действие сюжета разворачивается в 2029 году. Большинство мутантов мертвы, команда Людей Икс перестала существовать. Мир изменился – в нем нет места таким как Логан (Хью Джекман). Постаревший и покалеченный жизнью герой, который давно перестал называть себя Росомахой, доживает свои последние дни, находя утешение в бутылке и заботе о больном Альцгеймером Чарльзе Ксавье (Патрик Стюарт), чья память с каждым днем становится всё хуже. Сам Логан уже давно не тот неуязвимый воин – его способность к регенерации стремительно угасает, а старые раны отзываются невыносимой болью.

Но судьба вынуждает Логана вновь выпустить когти, когда он встречает своего клона – маленькую девочку по имени Лаура Кинни (Дафна Кин), за которой охотится могущественная корпорация, превращающая оставшихся в живых мутантов в машины смерти и планирующая с их помощью погрузить мир в хаос.

Сценарий писали Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»), Скотт Фрэнк и режиссер ленты Джеймс Мэнголд по сюжету Дэвида Джеймса Келли. В касте также значатся Бойд Холбрук (Дональд Пирс), Ричард Э. Грант (доктор Зандер Райс), Стивен Мерчант (Калибан), Эрик Ла Салль, Дорис Моргадо, Элизабет Родригес, Дэйв Дэвис, Лорен Гросс, Дэвид Каллавэй, Ребекка Чулев, Дж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

На широких экранах «Логана» можно будет увидеть с 2 марта.