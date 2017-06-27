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Новости кино

Батут Уэйда

27.06.2017 12:15
Батут Уэйда

Несколько свежих кадров со съемок второй части «Дэдпула», на которых старина Уэйд Уилсон веселится на батуте и не спешит примерять классический красный костюм болтливого наемника.

Компанию Дэдпулу составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц) и персонажи из оригинальной ленты: Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой. Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек КесиШтамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори КуцунаАутсайдер»). 

Режиссерское кресло занимает Дэвид Лейтч («Джон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Сорвиголова»).

В российский прокат «Дэдпул 2» с Райаном Рейнольдсом в заглавной роли попадет 31 мая 2018 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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