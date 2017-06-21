Базз и Дик

Актерский состав байопика Дэмьена Шазелла «Первый человек» о полете на Луну пополнили два новых участника: Кори Столл («Карточный домик», «Человек-муравей»), которому досталась роль Базза Олдрина, и Кайл Чэндлер («Огни ночной пятницы», «Волк с Уолл-Стрит»), планирующий сыграть Дика Слейтона.

Образ астронавта Нила Армстронга, высадившегося на Луну в 1969 году, воплотит Райан Гослинг, ранее снимавшийся у Шазелла в «Ла-Ла Ленде».Основой для сюжета «Первого человека» станет биография «First Man: A Life Of Neil A. Armstrong» за авторством Джеймса Хэнсена. Лента расскажет о миссии NASA по высадке человека на Луну, затронув временной промежуток с 1961 по 1969 годы, а также сфокусируется не только на значимости этих событий лично для Армстронга, но и для всей Америки в целом.

Написание сценария поручено оскароносному Джошу Сингеру («В центре внимания»). Премьера фильма состоится 12 октября 2018 года.