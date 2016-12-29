Берлин 2056

Александр Скарсгард и Пол Радд на первых кадрах из научно-фантастической ленты «Немой» Дункана Джонса, режиссера «Варкрафта» и «Луны 2112». Также в актерский состав фильма вошли Сэм Рокуэлл и Джастин Теру.

Действие сценария, написанного Дунканом вместе с Майклом Робертом Джонсоном, разворачивается в Берлине в 2056 году. Город захвачен иммигрантами, превратившими его в sci-fi версию Касабланки, где Восток столкнулся с Западом. У немого хозяина бара Лео Бейлера (Скарсгард) была только одна причина жить здесь, да и та исчезла. Однако, когда её поиски приводят Лео в самые дальние закоулки города, он встречает странную пару американских хирургов, которые оказываются единственным ключом к разгадке таинственного исчезновения.

За выпуск «Немого» отвечают Netflix, но датой релиза картина еще не обзавелась.