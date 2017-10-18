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Беседуя с рыбой

18.10.2017 21:30
Беседуя с рыбой

Первый трейлер трагикомедии «Карп отмороженный» о пенсионерке, которая готовится встретить смерть в компании внезапно ожившего карпа. В актерский состав входят Марина Неёлова, Евгений Миронов, Алиса Фрейндлих, Сергей Пускепалис и Александр Баширов.

Деревенская учительница Елена Михайловна на протяжении многих лет работала в одной и той же провинциальной школе. Женщина ведет тихую и размеренную жизнь на пенсии, часто вспоминая о своем сыне Олеге, которого Елена не видела уже больше 5 лет ‒ он живет в Москве и слишком занят своей серьезной работой профессионального коуча. Приехать в родной дом его заставляет лишь известие о том, что мать находится при смерти, однако и в этот момент дела оказываются для Олега важнее родного человека, и вскоре он оставляет Елену Михайловну. Теперь женщина готовится встретить смерть в компании внезапно ожившего карпа.

На широких экранах картина окажется 14 декабря.

 
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