Без Натаниэля

Режиссер блокбастера «Логана» Джеймс Мэнголд опроверг ранние заявления Брайана Сингера о появлении в фильме Мистера Синистера. По словам Мэнголда, Синистер слишком комиксовый и далекий от реальности суперзлодей, поэтому ему не нашлось места в триквеле «Росомахи».

«Теперь, когда вы увидели некоторую часть ленты, вам должно быть понятно, каких моментов мы постарались избежать. Например, напыщенных и ряженых в блестящие костюмы злодеев… им там просто не место. Мы сделали всё настолько реалистично, насколько смогли. Наша картина уходит от привычной зрелищности, надеемся, что это сработает», – говорит режиссер.

Впрочем, и без пресловутого альтер-эго Натаниэля Эссекса у Логана будет достаточно противников: например, Дональд Пирс (Бойд Холбрук) со своей бандой злобных киборгов «Риверз», а также ученые из программы «Оружие Икс» и доктор-садист Зандер Райс (Ричард Э. Грант).

На российские экраны третья часть трилогии сольных фильмов о Росомахе попадет 2 марта.