Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Их в дверь, они в окно.
10 кинозвезд, которые не опустили рук после первой неудачи в Голливуде
А теперь не смотри….
13 самых шокирующих сцен в кино
Не корысти ради.
8 фильмов, в которых звезды работали за смехотворный гонорар
Это «ж-ж-ж» – неспроста!
10 фильмов с самыми смертоносными насекомыми
Главные премьеры сентября 2016 года.
15 самых масштабных фильмов сентября 2016 года
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Без Натаниэля

20.01.2017 12:10
Без Натаниэля

Режиссер блокбастера «Логана» Джеймс Мэнголд опроверг ранние заявления Брайана Сингера о появлении в фильме Мистера Синистера. По словам Мэнголда, Синистер слишком комиксовый и далекий от реальности суперзлодей, поэтому ему не нашлось места в триквеле «Росомахи».

«Теперь, когда вы увидели некоторую часть ленты, вам должно быть понятно, каких моментов мы постарались избежать. Например, напыщенных и ряженых в блестящие костюмы злодеев… им там просто не место. Мы сделали всё настолько реалистично, насколько смогли. Наша картина уходит от привычной зрелищности, надеемся, что это сработает», – говорит режиссер.

Впрочем, и без пресловутого альтер-эго Натаниэля Эссекса у Логана будет достаточно противников: например, Дональд Пирс (Бойд Холбрук) со своей бандой злобных киборгов «Риверз», а также ученые из программы «Оружие Икс» и доктор-садист Зандер Райс (Ричард Э. Грант).

На российские экраны третья часть трилогии сольных фильмов о Росомахе попадет 2 марта.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Делая, делая, делая новых «Людей». Почему «Людям Икс» не избежать перезагрузки: 6 причин (Артем Заяц, Film.ru)
13.11.2016
Артем Заяц, Film.ru

Делая, делая, делая новых «Людей»

По киносайтам несется весть о том, что франшиза о мутантах почти завершена — «Логан» станет последним фильмом знаменитой серии, начатой в 2000 году  →
Будем жечь!. 15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы (Евгений Ухов, Film.ru)
06.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Будем жечь!

Не важно, сколько денег вложено в бюджет картины, или какого уровня спецэффекты приготовлены для проекта, самую большую роль в успехе фильмов продолжают играть актеры  →
Некоторые любят погорячее. 12 звезд кино, обвиненных в сексуальном насилии (Евгений Ухов, Film.ru)
18.04.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Некоторые любят погорячее

Почти все прекрасно в жизни голливудской звезды: деньги, слава, женщины – от этого голова идет кругом. Одно плохо – вся жизнь твоя находится на виду, а за малейший проступок ретивые...  →
показать еще

Новости по теме

19.01.2017
Финальный трейлер супергеройской картины «Логан».
18.01.2017
Хью Джекман на свежем кадре из триквела «Росомахи».
15.01.2017
Порция кадров из супергеройской драмы «Логан».
13.01.2017
Официальный синопсис «Логана» с Хью Джекманом.
10.01.2017
На Берлинале-2017 покажут «Логана» и «На игле 2».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 актрис, известных сценой с обнажением 10 актрис, известных сценой с обнажением
7 ярких экранных партнерш Тома Круза 7 ярких экранных партнерш Тома Круза
9 актеров, отстраненных от главной роли прямо во время съемок фильма 9 актеров, отстраненных от главной роли прямо во время съемок фильма
13 актеров, которым не идут длинные волосы 13 актеров, которым не идут длинные волосы
8 фильмов о Второй мировой, ломающих исторический шаблон 8 фильмов о Второй мировой, ломающих исторический шаблон
11 киношных лайфхаков, которые не стоит применять в жизни 11 киношных лайфхаков, которые не стоит применять в жизни

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть