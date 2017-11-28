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Безумие эльфов

28.11.2017 20:10
Безумие эльфов

Эмма Стоун на свежих фотографиях со съемочной площадки сериала «Маньяк» ‒ телеадаптации норвежской чёрной комедии, режиссером которой выступает Кэри ФукунагаНастоящий детектив», «Безродные звери»). Главная мужская роль в проекте досталась Джоне Хиллу.

В центре событий находится история мужчины средних лет. Он любим всеми вокруг, каждый день его жизни – настоящий праздник, а из любой проблемы он всегда может найти выход. Кажется, всё выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Так оно и есть: в реальности герой – пациент психиатрической лечебницы и проживает свою феерическую жизнь исключительно в голове.

Премьера шоу ожидается на Netflix в 2018-м году.

 

 

 

 

 

 


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