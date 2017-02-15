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Битва за поставку

15.02.2017 12:42
Битва за поставку

Появился первый тизер-постер байопика «Война токов», в котором Бенедикт Камбербэтч примерил на себя образ изобретателя Томаса Эдисона. Продюсирует ленту Тимур Бекмамбетов, а в состав также вошли Том Холлэнд, Майкл Шеннон, Николас Холт и Кэтрин Уотерстон.

В конце XIX-го века потребность в электричестве выросла настолько, что в США развернулась настоящая битва за поставку электроэнергии. Знаменитые изобретатели Томас Эдисон (Камбербэтч) и Джордж Вестингауз (Шеннон) представляли две соперничающих компании, и их патентная война гремела на весь мир. Это противостояние получило название «Война токов», из-за того, что Эдисон продвигал постоянный ток, а Вестингауз – переменный.

Холт исполняет роль другого легендарного ученого-изобретателя, Никола Теслы, а Кэтрин Уотерстон достался образ жены Вестингауза. За постановку отвечает Альфонсо Гомез-РеджонЯ, Эрл и умирающая девушка»), сценарий написал Майкл МитникВинил»). Продюсерами, помимо Бекмамбетова, выступают Гарретт Баш и Стивен Зэйллиан.

На экранах «Война токов» окажется в декабре этого года.

 

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