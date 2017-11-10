Блеф королевы

Джессика Честейн и Идрис Эльба на свежем постере биографической ленты «Игра Молли». В центре сюжета находится история бывшей спортсменки, ставшей королевой подпольных покерных турниров.

Некогда успешная лыжница Молли Блум (Джессика Честейн) начала организовывать подпольные турниры по покеру после того, как её не взяли в состав американской олимпийской сборной. Турниры Блум посещали в основном звезды Голливуда и спорта, миллионеры, а также русские мафиози.

Адаптированный сценарий, основанный на одноименных мемуарах Молли Блум, написал Аарон Соркин («Социальная сеть», «Стив Джобс»), он же дебютировал в качестве режиссера. Кевин Костнер воплотил образ отца главной героини, Идрис Эльба ‒ адвоката-криминалиста покерной королевы, а Майкл Сера исполнил роль некоего Игрока Икс – знаменитость, у которого завязываются необычные отношения с Молли.

На широких экранах «Игра Молли» окажется 22 ноября.