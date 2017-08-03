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Боевое искусство

03.08.2017 13:50
Боевое искусство

Режиссер фильма «Время первых» Дмитрий Киселев определился со своим следующим проектом, которым станет лента «Начало. Легенда о самбо» об истории появления российского вида единоборства самбо.

Картина расскажет о родоначальниках боевого искусства основателях Викторе Спиридонове и Василии Ощепкове и их драматическом противостоянии. Создатели обещают, что «Начало. Легенда о самбо» станет масштабной картиной, насыщенной захватывающими приключениями и драматическими перипетиями в непростых отношениях двух героев.

К работе над грандиозными боевыми сценами планируется привлечь лучших мировых специалистов в области экшен-хореографии. Близкими по духу проектами называют спортивную драму «Легенда №17» и «Время первых».

Съемки фильма «Начало. Легенда о самбо» планируется начать осенью 2017 года. Ожидается, что на широкие экраны лента выйдет в год 80-летия самбо, в 2018 году.

 

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