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Боль лидера

01.07.2017 11:00
Боль лидера

20th Century Fox выложили новый ролик о создании фантастической ленты «Планета обезьян: Война», показывающий процесс трансформации Энди Серкиса в примата Цезаря.

По сюжету триквела, Цезарь и его обезьяны вынуждены вступить в смертоносный конфликт с армией людей, которыми командует безжалостного Полковника. После того, как обезьяны стали нести колоссальные потери, Цезарь начинает борьбу со своими темными инстинктами и отправляется в мифический поход с целью отомстить за сородичей. На этот раз история сведёт Цезаря и Полковника лицом к лицу, сделав эту встречу определяющей для будущего обоих видов и будущего всей планеты.

Режиссером фильма снова выступил Мэтт Ривз, он же написал сценарий в компании с Марком БомбэкомРосомаха: Бессмертный»). Актерский состав включает в себя Вуди Харрельсона, Стива ЗанаДжуди ГрирМакса Ллойда-ДжоунсаСару Кэннинг и других.

В широком прокате блокбастер стартует 13 июля.

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