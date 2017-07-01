Боль лидера

20th Century Fox выложили новый ролик о создании фантастической ленты «Планета обезьян: Война», показывающий процесс трансформации Энди Серкиса в примата Цезаря.

По сюжету триквела, Цезарь и его обезьяны вынуждены вступить в смертоносный конфликт с армией людей, которыми командует безжалостного Полковника. После того, как обезьяны стали нести колоссальные потери, Цезарь начинает борьбу со своими темными инстинктами и отправляется в мифический поход с целью отомстить за сородичей. На этот раз история сведёт Цезаря и Полковника лицом к лицу, сделав эту встречу определяющей для будущего обоих видов и будущего всей планеты.

Режиссером фильма снова выступил Мэтт Ривз, он же написал сценарий в компании с Марком Бомбэком («Росомаха: Бессмертный»). Актерский состав включает в себя Вуди Харрельсона, Стива Зана, Джуди Грир, Макса Ллойда-Джоунса, Сару Кэннинг и других.

В широком прокате блокбастер стартует 13 июля.