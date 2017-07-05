Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Страх над городом.
10 фильмов о педофилах и педофилии
Я в игре!
13 голливудских режиссеров, снявших крутые ролики к видеоиграм
Цветные чувства.
10 голливудских межрасовых романтических пар
Китайская копия.
12 голливудских блокбастеров, переделанных для проката в Китае
Словно Чужими стали друг другу….
15 забавных фактов из истории создания франшизы «Чужой»
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Босоногий отряд

05.07.2017 15:45
Босоногий отряд

На краудфандинговой платформе Planeta.ru начался сбор средств на новую картину Эдуарда Бордукова, режиссёра фильма «Коробка», получившего множество призов на российских и мировых кинофестивалях. Лента под названием «Клятва» расскажет о малоизвестном подвиге 10 мальчишек-казачат хутора Вербовский под Сталинградом, которые бесстрашно боролись против фашизма и отдали свои жизни за свободу страны.

Ребята в возрасте от 7 до 14 лет держали в страхе немецких оккупантов, считавших, что против них орудует партизанский отряд. Немцев привело в бешенство то, что маленькие школьники из простых хуторских семей, несмотря на угрозы расправы, встали на защиту своей страны. 7 ноября 1942 года десять из семнадцати схваченных немцами мальчиков погибли.

 

Консультантом фильма выступает Петр Михайлович Силкин, единственный оставшийся в живых участник «Босоногого гарнизона», почетный гражданин Волгоградской области, которому исполнилось 85 лет.

Кинокомпания начала производство «Клятвы» без государственных денег. В настоящее время написан сценарий, сформирована основная творческая группа, отобраны натурные объекты для съемок, проводиться подготовка к проведению кастинга актеров.

Чтобы успеть завершить производство и выйти в прокат в Юбилейный год Сталинградской битвы (2018-й год), Кинокомпания обращается к будущим зрителям за поддержкой сбора средств на производство кинофильма.

Деньги, собранные с помощью краудфандинговой платформы, пойдут на проведение кастинга в Москве и Волгограде, а также на утверждение актерского состава, разработку и покупку специальной дополнительной декорировки (воссоздание быта времен войны), изготовление и покупку реквизита, пошив костюмов – подготовки к съемкам.

В результате предварительного скаутинга (выбора натуры) были выбраны и утверждены объекты в Калаче на Дону и в станице Еланской Ростовской области, в которой будут использованы реальные жилые дома, церковь, клуб и декорации; все это требует специальной дополнительной декорировки, ориентированной на документальные фотографии 1942 года.

Поддержать новый проект и внести свой вклад в создание фильма можно здесь: https://planeta.ru/campaigns/klyatva

 

 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Кинопремьеры месяца. Апрель. 15 главных фильмов апреля 2016 года (Борис Иванов, Film.ru)
27.03.2016
Борис Иванов, Film.ru

Кинопремьеры месяца. Апрель

Любите заранее планировать походы в кино? Мы подготовили для вас перечень пятнадцати самых громких апрельских премьер  →
Турнир районного масштаба. Рецензия на фильм «Коробка» (Борис Иванов, Film.ru)
28.03.2016
Борис Иванов, Film.ru

Рецензия на фильм «Коробка»

Превосходная социально-спортивная драма о русских и кавказских парнях, которые играют в футбол, поэтому поспорили из-за спортивной площадки  →
Блог: Вспомнил, что пропустил "Коробку", наверстал, и слушайте, это же прелесть какое мимими (Борис Хохлов)
17.08.2016
Борис Хохлов

Блог: Вспомнил, что пропустил «Коробку», наверстал, и слушайте, это же прелесть какое мимими

Вспомнил, что пропустил "Коробку", наверстал, и слушайте, это же прелесть какое мимими. Прямо ну вообще замечательное, очень правильное, очень талантливо сделанное молодежное кино....  →
Фоторепортаж: Премьера спортивной драмы "Коробка"
31.03.2016

Фоторепортаж: Премьера спортивной драмы «Коробка»

В Доме кино состоялась премьера молодежной драмы «Коробка». ...  →
Фоторепортаж: В Москве прошла пресс-конференция фильма "Коробка"
25.03.2016

Фоторепортаж: В Москве прошла пресс-конференция фильма «Коробка»

Вчера в кинотеатре Октябрь прошла пресс-конференция с создателями фильма «Коробка» - молодежной драме о  борьбе подростков за футбольную коробку. ...  →
показать еще

Новости по теме

02.04.2016
Выиграй футболки по фильму «Коробка».

 

Свежие рецензии


Главное

Кто все эти люди?
04.07
Кто все эти люди?
10 забытых сериалов, снятых в конце второго тысячелетия
Тебе конец! Но это не точно…
03.07
Тебе конец! Но это не точно…
10 самых нелепых смертельных угроз в адрес актеров кино и ТВ
Одно лицо!
02.07
Одно лицо!
10 актеров, которые играли одни и те же роли в не связанных фильмах
Эта песня хороша, начинай сначала
01.07
Эта песня хороша, начинай сначала
10 грядущих сиквелов, которые послужат началом перезагрузки франшиз
Выживает сильнейший!
30.06
Выживает сильнейший!
10 лучших фильмов о вынужденной войне всех против всех
Сладость или гадость?
29.06
Сладость или гадость?
13 лучших мультяшных злодеев
Хищные вещи века
27.06
Хищные вещи века
Топ-10 вымышленных брендов в кинематографе
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

9 «неамериканских» актеров, на самом деле родившихся в США 9 «неамериканских» актеров, на самом деле родившихся в США
15 клонов «Безумного Макса» 15 клонов «Безумного Макса»
10 фильмов о педофилах и педофилии 10 фильмов о педофилах и педофилии
15 самых ярких финансистов в кино 15 самых ярких финансистов в кино
20 актеров, отметившихся в комикс-экранизациях и Marvel, и DC 20 актеров, отметившихся в комикс-экранизациях и Marvel, и DC
15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате 15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть