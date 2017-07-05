Босоногий отряд

На краудфандинговой платформе Planeta.ru начался сбор средств на новую картину Эдуарда Бордукова, режиссёра фильма «Коробка», получившего множество призов на российских и мировых кинофестивалях. Лента под названием «Клятва» расскажет о малоизвестном подвиге 10 мальчишек-казачат хутора Вербовский под Сталинградом, которые бесстрашно боролись против фашизма и отдали свои жизни за свободу страны.

Ребята в возрасте от 7 до 14 лет держали в страхе немецких оккупантов, считавших, что против них орудует партизанский отряд. Немцев привело в бешенство то, что маленькие школьники из простых хуторских семей, несмотря на угрозы расправы, встали на защиту своей страны. 7 ноября 1942 года десять из семнадцати схваченных немцами мальчиков погибли.

Консультантом фильма выступает Петр Михайлович Силкин, единственный оставшийся в живых участник «Босоногого гарнизона», почетный гражданин Волгоградской области, которому исполнилось 85 лет.

Кинокомпания начала производство «Клятвы» без государственных денег. В настоящее время написан сценарий, сформирована основная творческая группа, отобраны натурные объекты для съемок, проводиться подготовка к проведению кастинга актеров.

Чтобы успеть завершить производство и выйти в прокат в Юбилейный год Сталинградской битвы (2018-й год), Кинокомпания обращается к будущим зрителям за поддержкой сбора средств на производство кинофильма.

Деньги, собранные с помощью краудфандинговой платформы, пойдут на проведение кастинга в Москве и Волгограде, а также на утверждение актерского состава, разработку и покупку специальной дополнительной декорировки (воссоздание быта времен войны), изготовление и покупку реквизита, пошив костюмов – подготовки к съемкам.

В результате предварительного скаутинга (выбора натуры) были выбраны и утверждены объекты в Калаче на Дону и в станице Еланской Ростовской области, в которой будут использованы реальные жилые дома, церковь, клуб и декорации; все это требует специальной дополнительной декорировки, ориентированной на документальные фотографии 1942 года.

Поддержать новый проект и внести свой вклад в создание фильма можно здесь: https://planeta.ru/campaigns/klyatva