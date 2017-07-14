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Бой легенды

14.07.2017 17:40
Бой легенды

Стал доступен полноценный трейлер  биографической драмы «Рождение дракона», посвященной легендарному актеру и мастеру боевых искусств Брюсу Ли. Главную роль сыграл Филип Инг, режиссерское кресло занял Джордж Нолфи.

Великие люди, умиравшие молодыми, быстро превращаются в легенды – если человек так многого добился к тридцати, то каким бы он стал в пятьдесят? Один из таких человек – Брюс Ли, успевший сняться в более чем двух десятках картин, но прославившийся всего пятью своими «взрослыми» фильмами, последний из которых вышел лишь спустя пять лет после его смерти.

Лента Джорджа Нолфи уже успела задеть чувства фанатов, обвинивших авторов фильма в расизме и неуважении к мастеру джиткундо. Проект осудила и дочь Брюса Ли, Шэннон Ли, назвавшая «Рождение Дракона» оскорбительной карикатурой.

В американском прокате картина окажется в августе, дата российского релиза не называется.

 
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