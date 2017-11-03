Бродячий Мэттью

Мэттью МакКонахи и Айла Фишер на первых фотографиях со съемок артхаусной комедии «Пляжный бомж». Режиссером выступает Хармони Корин ‒ создатель лент «Отвязные каникулы» и «Трахальщики мусорных бачков».
Сюжет посвящен истории обаятельного и стихийного бунтаря-отщепенца Мундога (МакКонахи), который предпочитает не обращать внимания на социальные нормы и жить на полную катушку. Продюсеры уверены, что из «Пляжного бомжа» получится этакий «Большой Лебовски» XXI-го века, «освежающе оригинальная, дерзкая и веселая укуренная комедия, которую может снять только Хармони Корин».
Дата премьеры «Пляжного бомжа» на данный момент не разглашается.
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