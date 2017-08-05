Быстрая амазонка

Галь Гадот вернется к образу Чудо-Женщины в блокбастере «Флэшпоинт» ‒ сольной картине о супергерое Флэше из расширенной вселенной DC. Релиз фильма, по информации Forbes, запланирован на 2020-й год.

Подробности о сюжете ленты не сообщаются, но, судя по обнародованному на Комик-Коне названию, фильм представит собой адаптацию знаменитого комиксного кроссовера «Флэшпоинт», начало которому положило перемещение Барри Аллена (Эзра Миллер) в прошлое. В результате произведенного им эффекта бабочки, Брюс Уэйн погиб в детстве при ограблении в переулке вместо своих родителей, поэтому Бэтменом стал его отец, Томас Уэйн, а Джокером – обезумевшая мать Брюса, Марта. «Лиги Справедливости» в такой версии вселенной DC не существует, поскольку Супермен находится под стражей в правительстве, а атланты во главе с Акваменом и амазонки с Чудо-Женщиной пытаются завоевать весь мир, параллельно воюя друг с другом. Объединить оставшихся супергероев может лишь главная надежда Америки ‒ Киборг (Рэй Фишер), который решает собрать новую команду.

Режиссерское кресло проекта по-прежнему пустует. Главным фаворитом студии является Роберт Земекис («Назад в будущее»), также на место постановщика претендуют Мэттью Вон («Kingsman», «Люди Икс: Первый Класс») и, вероятно, Фил Лорд с Кристофером Миллером, написавшие один из ранних вариантов скрипта.

Над новой версии сценария работает Джоби Хэролд («Меч короля Артура», «Наркоз»). В актерский состав, помимо Миллера, Гадот и Фишера, входят Кирси Клемонс, получившая роль Айрис Уэст ‒ возлюбленной Барри Аллена, и Билли Крудап, играющий отца заглавного героя. Образ Томаса Уэйна может снова воплотить звезда «Хранителей» и «Ходячих мертвецов» Джеффри Дин Морган.