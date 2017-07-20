Чутье Спайди

Сиквел «Человека-паука: Возвращение домой» не заставит себя долго ждать и попадет на широкие экраны уже в июле 2019-го. По информации The Hollywood Reporter, режиссерское кресло проекта снова планирует занять Джон Уоттс.

Ранее THR также сообщали, что в продолжении «Возвращения домой» Тони Старк уже не появится, но вместо него «присматривать» за Питером Паркером будет другой персонаж киновселенной Марвел. Действие сюжета сиквела развернется, по словам продюсера Эми Паскаль, «буквально через несколько минут после финала “Мстителей 4”».

Премьера второй части блокбастера от Marvel и Sony намечена на 5 июля 2019 года.