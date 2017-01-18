Цветы Голландии

Порция кадров из исторической драмы «Тюльпанная лихорадка» режиссера Джастина Чадвика («Еще одна из рода Болейн», «Первопроходец»). Главные роли в картине исполнили Алисия Викандер, Кристоф Вальц, Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан.

Лента снята по одноименному роману Деборы Моггак. В XVll веке в Нидерландах разыгрывается настоящий тюльпанный бум. В это же время молодая красавица София против собственного желания выходит замуж за совсем немолодого богача Корнелиса. Чтобы увековечить красоту своей прелестной жены в портрете, Корнелис приглашает в свой дом художника Жана. Между Софией и Жаном сразу вспыхивают чувства, о чем начинает догадываться супруг. Влюбленные предпринимают отчаянную авантюру, чтобы навсегда остаться вместе.

Над сценарием «Тюльпанной лихорадки» трудился Том Стоппард. В актерском составе фильма также значатся Джуди Денч, Зак Галифианакис, Холлидей Грейнджер, Кевин МакКидд, Мэттью Моррисон и другие.

На российских экранах драма окажется 23 февраля.