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Делишки Мартино

31.05.2017 23:00
Делишки Мартино

HBO опубликовали первый тизер стильного сериала «Двойка», посвященного взлету и падению порноиндустрии 1970х-1980х годов. Роли братьев-близнецов Винсента и Фрэнки Мартино сыграл Джеймс Франко, а Мэгги Джилленхол воплотила образ проститутки по прозвищу Кэнди.

Сценарий шоу, написанный создателем «Прослушки» Дэвидом Саймоном и его давним партнером Джорджом Пелеканосом, посвящен истории легализации и последующего развития порноиндустрии в Нью-Йорке с начала 1970-х до середины 1980-х и той агрессивной эпохе, что просуществовала до начала эпидемии ВИЧ.

Крис Бауэр исполнил роль Бобби Дуайера, шурина близнецов Мартино и строительного прораба, который был примерным семьянином, пока однажды не осознал, какой бизнес ведут его зятья. Гбенга Акиннагбе сыграл нервного и требовательного сутенера Ларри Брауна, который запугивает физической силой своих проституток, но иногда и проявляет скрытую в нем человечность.﻿

Кроме того, в «Двойке» мы увидим Эмили МидЗои КазанМаргариту Левиеву, Метод Мэна, Майкла Ломбарди и других. Режиссером пилотного эпизода стала Мишель МакЛаренСекретные материалы», «Во все тяжкие»).

Первый сезон состоит из 8 серий, премьера ожидается 10 сентября.

 
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