Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Этот неловкий момент.
10 конфузов, случившихся со звездами во время съемок секс-сцен
Развлекся сам – расскажи друзьям.
Еще 10 фильмов, рекламировавшихся необычными способами
Грешновато.
15 фильмов, не рекомендуемых верующим
Срамота!
12 актрис, большую часть фильма проведших нагишом
Через тернии к звездам.
9 актерских травм, вознагражденных «Оскаром»
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Дело Уорренов

27.06.2017 10:10
Дело Уорренов

WB и New Line Cinema приступили к активной разработке третьей части хоррора «Заклятие». Сценарий снова напишет Дэвид Лесли Джонсон, а Джеймс Ван на этот раз выступит только продюсером ленты вместе с Питером Сэфрэном.

К ролям Эда и Лоррейн Уорренов вернутся Патрик Уилсон и Вера Фармига, а действие сюжета развернется в 1980-х. Ранее Питер Сэфрэн также рассказывал, что в «Заклятии 3» не будет «дома с призраками»: «Существует несколько дел, которые не столь известны, но Эд и Лоррейн потратили много времени на их изучение, были вовлечены в них. Очевидно, мы не можем снять еще один фильм о доме с призраками. И мы не станем рассказывать еще одну историю о семье, находящейся в опасности из-за обитающего в доме злого духа. Поэтому мы представим нечто другое».

О дате релиза третьего «Заклятия» не сообщается.

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Элис здесь больше не живет. 5 причин, по которым нам необходим ребут «Обители зла» (Максим Бугулов, Film.ru)
07.06.2017
Максим Бугулов, Film.ru

Элис здесь больше не живет

Не успел Пол У.С. Андерсон с почестями похоронить франшизу, как она восстает из мертвых и когтями скребется во все новостные ленты  →
Я в игре!. 13 голливудских режиссеров, снявших крутые ролики к видеоиграм (Евгений Ухов, Film.ru)
13.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Я в игре!

Две стихии – кино и видеоигры – все-таки слишком близки, чтобы существовать вне друг друга, диффузия в любом случае происходит, и смешение получается весьма любопытным  →
Призывающий демонов. Интервью с режиссером, продюсером и соавтором сценария «Заклятия 2» Джеймсом Ваном (Film.ru, Film.ru)
18.06.2016
Film.ru, Film.ru

Призывающий демонов

Австралийский постановщик китайского происхождения Джеймс Ван отлично известен любителям хорроров с тех пор, как он поставил свою дебютную картину «Пила»  →
Демона вызывали?. Рецензия на фильм «Заклятие 2» (Борис Хохлов, Film.ru)
18.06.2016
Борис Хохлов, Film.ru

Рецензия на фильм «Заклятие 2»

Очень достойный как набор отдельных хоррор-сцен, но не особенно цельный сиквел. Хотя в любом случае «Заклятие 2» на голову выше многого из того, что было снято в страшном жанре в...  →
Тяжелая профессия. Обзор иностранной прессы по фильму «Заклятие 2» и сериалу «Изгой» (Владислав Копысов, Film.ru)
17.06.2016
Владислав Копысов, Film.ru

Тяжелая профессия

Обзор иностранной прессы по фильму «Заклятие 2» и сериалу «Изгой»  →
Блог: "Заклятье 2" - это как постройка из кубиков (Борис Хохлов)
17.06.2016
Борис Хохлов

Блог: «Заклятье 2» - это как постройка из кубиков

"Заклятье 2" - это как постройка из кубиков, только кубики построены не друг на друга, а стоят рядышком - убери любой, поменяй их местами и ничего не изменится. Просто набор очень...  →
показать еще

Новости по теме

15.06.2017
Хоррор-франшиза «Заклятие» получит еще один спин-офф.
31.05.2017
В третьей части «Заклятия» не будет домов с призраками.
30.05.2017
Продюсер DC о сюжете «Аквамена» и связи с «Лигой Справедливости»
23.05.2017
Джеймс Ван стал продюсером перезапуска «Обители Зла».
19.05.2017
Эмбер Хёрд на съемках блокбастера «Аквамен» Джеймса Вана.

 

Свежие рецензии


Главное

Хищные вещи века
07:14
Хищные вещи века
Топ-10 вымышленных брендов в кинематографе
Руки моей здесь не будет!
26.06
Руки моей здесь не будет!
10 сценаристов, отказавшихся от фильмов по своему скрипту
Кинопремьеры месяца. Июль
25.06
Кинопремьеры месяца. Июль
10 главных фильмов июля 2017 года
От камеры в камеру
24.06
От камеры в камеру
10 актеров, арестованных во время съемок
Как рабы на галерах
23.06
Как рабы на галерах
10 режиссеров, которые дольше всего работали над киноциклами
Дальше без меня
22.06
Дальше без меня
10 грядущих сиквелов, потерявших оригинальных актеров
Бог их всех ненавидит
20.06
Бог их всех ненавидит
10 фильмов со звездами панк- и метал-сцены
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

11 звезд, воссозданных с помощью спецэффектов 11 звезд, воссозданных с помощью спецэффектов
10 актеров, разочарованных комиксами 10 актеров, разочарованных комиксами
10 фильмов 2015 года, которые могут провалиться в прокате 10 фильмов 2015 года, которые могут провалиться в прокате
10 невидимых мостиков, связывающих фильмы Квентина Тарантино 10 невидимых мостиков, связывающих фильмы Квентина Тарантино
13 пилотов, изменивших телевидение 13 пилотов, изменивших телевидение
12 голливудских блокбастеров, переделанных для проката в Китае 12 голливудских блокбастеров, переделанных для проката в Китае

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть