Дело Уорренов

WB и New Line Cinema приступили к активной разработке третьей части хоррора «Заклятие». Сценарий снова напишет Дэвид Лесли Джонсон, а Джеймс Ван на этот раз выступит только продюсером ленты вместе с Питером Сэфрэном.

К ролям Эда и Лоррейн Уорренов вернутся Патрик Уилсон и Вера Фармига, а действие сюжета развернется в 1980-х. Ранее Питер Сэфрэн также рассказывал, что в «Заклятии 3» не будет «дома с призраками»: «Существует несколько дел, которые не столь известны, но Эд и Лоррейн потратили много времени на их изучение, были вовлечены в них. Очевидно, мы не можем снять еще один фильм о доме с призраками. И мы не станем рассказывать еще одну историю о семье, находящейся в опасности из-за обитающего в доме злого духа. Поэтому мы представим нечто другое».

О дате релиза третьего «Заклятия» не сообщается.