День Асгардца

Режиссер Тайка Вайтити поздравил сегодняшнего именинника Криса Хемсворта с 34-летием, выложив вот такое фото со съемок третьего «Тора». На российских экранах «Рагнарёк» окажется 2 ноября.

Сюжет блокбастера Марвел расскажет о том, как заключенный на варварской планете Сакаар Тор (Крис Хемсворт) без своего молота Мёльнира пытается найти способ быстрее попасть обратно в Асгард, чтобы остановить Рагнарёк – процесс разрушения его родного мира, несущий конец Асгардийской цивилизации – от могущественной новой угрозы в лице безжалостной Хелы (Кейт Бланшетт). Но сначала ему предстоит выстоять в смертельном гладиаторском поединке против одного из Мстителей – Невероятного Халка (Марк Руффало).

Сценарий картины написал Эрик Пирсон по сюжету Крэйга Кайла, Кристофера Йоста и Стефани Фольсом. Свои силы с Тором и Халком объединит Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Также в состав третьего «Тора» вошли Том Хиддлстон (Локи), Тесса Томпсон (Валькирия), Энтони Хопкинс (Один), Идрис Эльба (Хеймдалл), Джейми Александер (Сиф), Джефф Голдблюм (Грандмастер), Рэй Стивенсон (Вольштагг), Карл Урбан (Палач Скёрдж), сам Тайка Вайтити (гладиатор Корг) и Сэм Нилл, чья камео-роль всё еще тщательно скрывается.