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Дерзкий математик

09.05.2017 14:00
Дерзкий математик

Джефф Голдблюм, недавно присоединившийся к составу сиквела «Мира Юрского периода», рассказал EW о работе над фильмом и поделился мыслями о своем персонаже, к образу которого актер возвращается спустя 20 лет.

 «Несколько недель назад я отправился в Лондон, где команда усердно трудится над картиной, и я тоже попытаюсь внести свою лепту в создание новой части дино-приключений», – говорит Голдблюм. «Я люблю моего персонажа – дерзкого и нахального парня, которому присуща некоторая глубокомысленность. И, конечно же, саму франшизу, продолжающую быть невероятно популярным и улетным развлечением высшего класса».

Режиссерское кресло проекта занимает Хуан Антонио Байона. Автором сценария выступили Колин Треворроу и Дерек Коннолли. В каст записались как звезды первой части, Брайс Даллас Ховард и Крис Пратт, так и новички франшизы: Тоби Джонс, Рэйф Сполл, Джеральдин Чаплин, Джеймс Кромуэлл, Тед Левайн, Даниэлла Пинеда и Джастис Смит. Продюсированием фильма занимаются Фрэнк Маршалл и Стивен Спилберг.

Мировая премьера «Мир Юрского периода 2» состоится 22 июня 2018 года.

 

 

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