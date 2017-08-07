Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Мальчик, девочка – какая разница!
7 киноперсонажей, написанных под мужчин, но сыгранных женщинами
Неравные браки.
10 голливудских режиссеров, женившихся на своих звездах
Маленькие бестии.
11 самых жутких детей из кинофильмов
Красиво, аж жуть!
15 самых сексапильных киномонстров
Бывает и хуже.
10 фильмов, не заслуживающих называться «провальными»
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Дивные миры

07.08.2017 17:00
Дивные миры

Появился дублированный трейлер диснеевской фэнтези-ленты «Излом времени» Авы ДюВерней – экранизации одноименного романа Мадлен Л’Энгл. В каст картины вошли Крис Пайн, Риз Уизерспун, Майкл Пенья, Зак Галифианакис и Опра Уинфри.

Сюжет фильма рассказывает о докторе Алексе Мёрри (Крис Пайн), который бесследно исчезает во время одного из экспериментов. На поиски ученого отправляется его дочь Мег в компании с одноклассником и младшим кузеном. Им предстоит пройти через путешествия во времени, знакомство со странными мирами и необыкновенными существами.

Российская премьера «Излома времени» запланирована на 8 марта 2018 года.

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Шпионы, которые меня любили. Интервью со звездами фильма «Значит, война» (Саймон Бронд, Empire)
16.02.2012
Саймон Бронд, Empire

Шпионы, которые меня любили

Том Харди и Крис Пайн – секретные агенты, сражающиеся за Риз Уизерспун в фильме Макджи «Значит, война». Empire свел кинозвезд и режиссера за столом переговоров о любви, войне и особенностях...  →

Новости по теме

26.07.2017
Стала известна дата выхода сиквела «Чудо-Женщины».
16.07.2017
Трейлер и постер фэнтези «Скачок во времени» с Крисом Пайном.
12.07.2017
Первые кадры из фэнтези «Скачок во времени» с Крисом Пайном.
11.07.2017
Первые подробности о сюжете сиквела «Чудо-Женщины».
03.06.2017
Крис Пайн покритиковал ленту «Мстители: Война бесконечности».

 

Свежие рецензии


Главное

Это наш с тобой секрет…
06.08
Это наш с тобой секрет…
15 голливудских актеров с необычными кинопристрастиями
Сейчас так не снимают…
05.08
Сейчас так не снимают…
12 классических сцен, которые сегодня снять было бы невозможно
Кривые отражения
04.08
Кривые отражения
10 персонажей экранизаций, которые в кино совсем не такие, как в оригинале
Начни с улыбки
03.08
Начни с улыбки
13 звезд Голливуда, начинавших карьеру с комедий
Только хардкор!
01.08
Только хардкор!
16 лучших кинобоев XXI века
Позор для короля
31.07
Позор для короля
12 худших экранизаций книг Стивена Кинга
Звездные страдальцы
29.07
Звездные страдальцы
10 известных актеров, вычеркнутых из фильмов по дурацким причинам
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 знаменитых невидимых персонажей 10 знаменитых невидимых персонажей
15 самых необычных секс-сцен 15 самых необычных секс-сцен
10 лучших современных операторов-постановщиков 10 лучших современных операторов-постановщиков
20 лучших американских мультсериалов 20 лучших американских мультсериалов
10 самых крупных актерских заработков 10 самых крупных актерских заработков
20 культовых видеоклипов, создатели которых стали большими режиссерами 20 культовых видеоклипов, создатели которых стали большими режиссерами

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть