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Догадка Холе

17.01.2017 11:03
Догадка Холе

Майкл Фассбендер на первом постере детективного триллера «Снеговик», снятого по одноименному роману Ю Несбё. В актерском составе также значатся Ребекка Фергюсон, Вэл Килмер, Шарлотта Генсбур, Дж.К. Симмонс, Хлои Севиньи и Тоби Джонс.

В центре сюжета находится детектив Харри Холе (Фассбендер), расследующий исчезновение женщины, чей розовый шарф найден на шее чудовищного снеговика. Вскоре Холе понимает, что столкнулся с серийным убийцей, все жертвы которого являются замужними женщинами с детьми.

Режиссером криминальной ленты выступил Томас АльфредсонШпион, выйди вон!», «Впусти меня»), над сценарием же работали Хоссейн Амини и Мэттью Майкл Карнахан.

В отечественном прокате «Снеговика» можно будет увидеть с 26 октября.

 

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