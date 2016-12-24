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Дом маньяка

24.12.2016 19:18
Дом маньяка

Грядущий проект режиссера Ларса фон Триера, претенциозный триллер «Дом, который построил Джек», обзавелся первым тизер-постером. В центре истории окажется маньяк Джек (Мэтт Диллон), совершающий изощренные и эстетизированные убийства.

Действие картины развернется в Вашингтоне и будет посвящено примерно десяти годам из жизни серийного убийцы, который сам же и поведает свою историю от первого лица. В актерский состав войдут как европейские, так и американские исполнители. Главных героев будет шестеро: двое мужчин и четыре женщины.

«Такого фильма о серийных убийцах вы еще не видели», – заявляет Луиз Вест, продюсер из Zentropa. «Ларс собирается видоизменять фильм между периодами съемок, потому что по завершению он начнет работать над монтажом ленты и постарается по-разному скомбинировать сцены убийств».

Вест поясняет, что Триер хочет использовать различные техники съемки для соединения нескольких историй убийств: «Он называет их “пятью инцидентами”, по сути являющимися делами об убийствах, между которыми Ларс сделает несколько отступлений и с их помощью соберет воедино сюжет, как это было в “Нимфоманке».

На экранах «Дом, который построил Джек» окажется в 2018 году.

 

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