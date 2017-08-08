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Дом Мистик

08.08.2017 09:15
Дом Мистик

Подоспели полноценный трейлер и свежий постер психологического триллера «Мама» от режиссера и сценариста Даррена Аронофски. В касте фильма значатся Дженнифер ЛоуренсДонал Глисон, Мишель ПфайфферХавьер БардемКристен Уиг и Эд Харрис.

В центре сюжета оказывается молодая супружеская пара, в чей дом приезжают нежданные гости. Появление незваных лиц в доме не только разрушает размеренную семейную жизнь хозяев, но и заставляет их проверить отношения на прочность.

На экранах кинотеатров «Мама» окажется 14 сентября.

 

 
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