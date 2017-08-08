Дом Мистик

08:00Скрытый дефект
12 физических недостатков звезд, о которых вы, возможно, не подозревали
Подоспели полноценный трейлер и свежий постер психологического триллера «Мама» от режиссера и сценариста Даррена Аронофски. В касте фильма значатся Дженнифер Лоуренс, Донал Глисон, Мишель Пфайффер, Хавьер Бардем, Кристен Уиг и Эд Харрис.
В центре сюжета оказывается молодая супружеская пара, в чей дом приезжают нежданные гости. Появление незваных лиц в доме не только разрушает размеренную семейную жизнь хозяев, но и заставляет их проверить отношения на прочность.
На экранах кинотеатров «Мама» окажется 14 сентября.
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