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Новости кино

Дом Уэйда

18.06.2017 08:30
Дом Уэйда

В Ванкувере официально стартовали съемки второй части «Дэдпула», и Райан Рейнольдс поделился первым фото со съемочной площадки на фоне замка Хэтли, не раз появлявшегося в фильмах о Людях Икс.

Компанию Дэдпулу составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц) и персонажи из оригинальной ленты: Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой. Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек КесиШтамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори КуцунаАутсайдер»). 

Режиссерское кресло занимает Дэвид Лейтч («Джон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Сорвиголова»).

В российский прокат «Дэдпул 2» попадет 31 мая 2018 года.

 

 

 

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