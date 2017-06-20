Дом вампира

Создатели сериала «Шерлок» Марк Гатисс и Стивен Моффат готовят телеадпатацию еще одного романа викторианской эпохи – «Дракулы» Брэма Стокера, которая будет выполнена в том же формате, что и предыдущий хит BBC.

Проект находится на самой ранней стадии разработки (Моффат и Гатисс еще не приступили к написанию сценария), поэтому на данный момент неизвестно, развернется ли действие сюжета в наше время, или же авторы сохранят сеттинг оригинального романа. Формат шоу будет аналогичен «Шерлоку» – несколько полуторачасовых эпизодов в одном сезоне.