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Новости кино

Дом вампира

20.06.2017 18:20
Дом вампира

Создатели сериала «Шерлок» Марк Гатисс и Стивен Моффат готовят телеадпатацию еще одного романа викторианской эпохи – «Дракулы» Брэма Стокера, которая будет выполнена в том же формате, что и предыдущий хит BBC.

Проект находится на самой ранней стадии разработки (Моффат и Гатисс еще не приступили к написанию сценария), поэтому на данный момент неизвестно, развернется ли действие сюжета в наше время, или же авторы сохранят сеттинг оригинального романа. Формат шоу будет аналогичен «Шерлоку» – несколько полуторачасовых эпизодов в одном сезоне. 

 

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