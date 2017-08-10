Древний лес

На Киностудии Горького стартовали съемки мистического триллера «Мертвые ласточки» режиссера-дебютанта Натальи Першиной. Первые съемочные дни пройдут в лесном массиве в 30 километрах от Ярославля. Художественным руководителем фильма стал Николай Лебедев («Экипаж», «Легенда №17», «Звезда»). Продюсерами выступили Сергей Зернов (Киностудия Горького) и Светлана Кучмаева (Air Film). В каст входят Валерий Баринов, Александр Баширов, Евгений Окороков, Олег Билик, Марта Козлова и другие.
Автор сценария и режиссер проекта Наталья Першина ‒ выпускница ВГИК и ГИТРа. «Мертвые ласточки» являются её первой полнометражной работой, близкими по духу лентами называются «Последние дни», «Заброшенный дом» и «Женщина в черном». «Мы рассчитываем, что работа Натальи Першиной при участии Николая Лебедева станет удачной: зрители получат мощное и увлекательное жанровое кино, мистический триллер с примесью национального фольклора» – рассказывает продюсер фильма Сергей Зернов. «”Мертвые ласточки” – фильм, в первую очередь, авторский и камерный, но от этого не менее интересный. Его сюжет уже на этапе сценария не позволяет отвлечься ни на минуту, поэтому мы надеемся, что и зрители оценят его по достоинству».
По сюжету, солист театра Саша и осветитель Кулик отправляются на рыбалку в заповедное место где-то в российской глубинке. Лес вокруг настолько древний, что здесь водятся духи – например, Кикимора. Кикимора влюбляется в симпатичного и талантливого Сашу, который привык манипулировать женщинами и пытается ее использовать. Но с нечистой силой такие трюки не проходят, ведь злые духи никому не дают второго шанса.
Релиз «Мертвых ласточек» запланирован на вторую половину 2018 года.
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