Друг мутантов

Fox и Marvel нашли режиссера для пилотного выпуска безымянного сериала о Людях Икс – им станет Брайан Сингер, ранее снявший четыре полнометражных фильма о мутантах. Кроме того, Сингер возьмет на себя обязанности исполнительного продюсера телепроекта.

Сюжет сосредоточится на двух вполне обычных родителях, обнаруживающих у своих детей неординарные способности мутантов. Вынужденные скрываться от правительства, члены семьи присоединяются к подпольной организации мутантов и начинают свою борьбу за выживание. Известно, что в сериале появятся модифицированные Стражи, а сам проект будет тесно связан с основной линейкой картин о Людях Икс.

Шоураннером выступает Мэтт Никс, а в исполнительных продюсерах также значатся Лорен Шулер Доннер, Саймон Кинберг, Джеф Лоэб и Джим Чори. Даты начала съемок и выхода на экраны не называются.