Другой фильм

Летом этого года Lucasfilm отправили фантастический боевик «Изгой-Один» на досъемки, растянувшиеся на несколько недель. Об «альтернативных версиях» спин-оффа актер Бен Мендельсон рассказал в беседе с Collider.

«Мой персонаж, Кренник, разрабатывался в течение долгого времени, у режиссера были различные идеи насчет него… На стадии питчинга Гарет обдумывал множество вариаций сценария. Некоторые “альтернативные версии” даже попали на пленку», – говорит Мендельсон. «У нас была масса подходов к каждому сценарию. Поэтому, если они когда-нибудь решатся, то все эти другие версии так или иначе смогут увидеть свет. Например, я помню как минимум 4 сцены, которые мы прочитывали иначе, и где-то 20-30 сцен, оказывавшихся в итоге совершенно другими».

«Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» вышел на экраны в середине декабря, и на данный момент собрал в мировом прокате уже больше 653 миллионов долларов.