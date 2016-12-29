Дух сопротивления

Персонаж Фореста Уитакера из фильма «Изгой-один», Со Геррера, может появиться в грядущих проектах вселенной «Звёздных Войн». По словам Кэтлин Кеннеди, изначально у героя Уитакера было больше экранного времени, и Lucasfilm уже продумывают, как задействовать Герреру в новых картинах.

«К сожалению, нам не удалось уделить Со столько внимания, сколько мы хотели изначально. Однако теперь это дает нам возможность развить персонажа и исследовать его историю еще подробнее в наших дальнейших проектах», – говорит Кеннеди. «Мне самому интересно, что они хотят с ним делать. Потому что Со Геррера замечательный, и он им действительно очень понравился!», – добавляет Уитакер.

До «Изгоя-один» Со Геррера уже появлялся в мультсериале «Звездные войны: Войны клонов», а в январе увидит свет эпизод «Повстанцев» с его участием, где персонаж будет говорить голосом Уитакера.