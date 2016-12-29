Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Быстрее, выше, сильнее.
12 лучших документальных фильмов о спорте
Мировые трагедии.
10 неголливудских фильмов-катастроф
На пересдачу!
10 картин, которые были изменены после тестовых просмотров
Бессильная злоба.
7 нелепейших злодеев
Семь невест ефрейтора Круза.
7 ярких экранных партнерш Тома Круза
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Дух сопротивления

29.12.2016 17:58
Дух сопротивления

Персонаж Фореста Уитакера из фильма «Изгой-один», Со Геррера, может появиться в грядущих проектах вселенной «Звёздных Войн». По словам Кэтлин Кеннеди, изначально у героя Уитакера было больше экранного времени, и Lucasfilm уже продумывают, как задействовать Герреру в новых картинах.

«К сожалению, нам не удалось уделить Со столько внимания, сколько мы хотели изначально. Однако теперь это дает нам возможность развить персонажа и исследовать его историю еще подробнее в наших дальнейших проектах», – говорит Кеннеди. «Мне самому интересно, что они хотят с ним делать. Потому что Со Геррера замечательный, и он им действительно очень понравился!», – добавляет Уитакер.

До «Изгоя-один» Со Геррера уже появлялся в мультсериале «Звездные войны: Войны клонов», а в январе увидит свет эпизод «Повстанцев» с его участием, где персонаж будет говорить голосом Уитакера.

 

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Женские штучки. 16 самых ярких киногероинь 2016 года (Евгений Ухов, Film.ru)
29.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Женские штучки

Ни один фильм не смог бы привлечь зрителей, если бы в нем не было выдающихся персонажей, способных увлечь за собой, поведать удивительный рассказ, заманить в захватывающее путешествие  →
Только для ваших глаз. 16 главных WTF-моментов в фильмах 2016 года (Евгений Ухов, Film.ru)
24.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Только для ваших глаз

В уходящем году мы пережили немало удивительных экранных приключений. Мы отдельно вспоминаем в нашем ставшем уже традиционным топе те моменты из фильмов 2016 года, от которых у зрителей челюсти...  →
Война до победных титров. Итоги года: 15 лучших голливудских экшен-сцен 2016 года (Борис Иванов, Film.ru)
23.12.2016
Борис Иванов, Film.ru

Война до победных титров

Современный Голливуд может все, но лучше всего у него получается экшен. Чем порадовали нас постановщики боевых сцен в 2016-м?  →
Против течения: Изгой-один. Пять ловушек саги, в которые угодил «Изгой-Один» (Евгений Ухов, Film.ru)
20.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: Изгой-один

Начав рассказывать историю далекой-далекой галактики с середины, Джордж Лукас наверняка не рассчитывал на то, что его детище получит такую разветвленную мифологию и найдет такую армию последователей  →
Нечто между «Атакой клонов» и «Местью ситхов». Обзор иностранной прессы по противоречивому фильму в новой вселенной «Звездных войн» (Владислав Копысов, Film.ru)
14.12.2016
Владислав Копысов, Film.ru

Нечто между «Атакой клонов» и «Местью ситхов»

Обзор иностранной прессы по противоречивому фильму в новой вселенной «Звездных войн»  →
Блог: Кончается 2016 год (Борис Хохлов)
19.12.2016
Борис Хохлов

Блог: Кончается 2016 год

Кончается 2016 год. Провалились очередные "Терминатор" и "Охотники за привидениями", выстрелили "Безумный Макс" и седьмой уже по счету "Рокки". Вовсю выходят...  →
Блог: Герой года для меня, безусловно, Мадс Миккельсен (Евгений Ухов)
16.12.2016
Евгений Ухов

Блог: Герой года для меня, безусловно, Мадс Миккельсен

Герой года для меня, безусловно, Мадс Миккельсен - человек, который за последние три месяца умудрился дважды невозбранно поводить писей по губам Диснею: сначала сыграл самого идиотского злодея КВМ...  →
Блог: Об "Изгое Один" до сих пор видел только полярные мнения (Борис Хохлов)
15.12.2016
Борис Хохлов

Блог: Об «Изгое Один» до сих пор видел только полярные мнения

Об "Изгое Один" до сих пор видел только полярные мнения, у меня ни к одному примкнуть не получится - как-то неровно, с плюсами и минусами. Середина безжалостно "занужена" ...  →
Блог: Простите за спойлер (Евгений Ухов)
15.12.2016
Евгений Ухов

Блог: Простите за спойлер

Простите за спойлер… То, что все умерли - хорошо. Остальное - плохо, как и всегда в ЗВ.  →
Фоторепортаж: Состоялась мировая премьера фильма «Изгой-один: Звёздные Войны. Истории»
13.12.2016

Фоторепортаж: Состоялась мировая премьера фильма «Изгой-один: Звёздные Войны. Истории»

10 декабря в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера космического блокбастера «Изгой-один: Звёздные Войны. Истории». По красной дорожке прошлись создатели и актеры фильма: режиссер...  →
показать еще

Новости по теме

27.12.2016
Адам Драйвер обещает выдающийся 8 эпизод Звёздных Войн.
27.12.2016
«Изгой-один» снова в топе мирового бокс-офиса.
21.12.2016
Гарет Эдвадс изменил финал «Изгоя-Один».
21.12.2016
Форест Уитакер о работе над «Чёрной Пантерой» Марвел.
19.12.2016
Каст «Изгоя-один» о начале 8 эпизода «Звёздных Войн».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 пар актеров, игравших одного персонажа в разном возрасте 15 пар актеров, игравших одного персонажа в разном возрасте
20 самых ярких детских ролей 20 самых ярких детских ролей
15 самых крутых киногероев из стран бывшего СССР 15 самых крутых киногероев из стран бывшего СССР
10 фильмов об изгнании дьявола 10 фильмов об изгнании дьявола
7 бритоголовых экшн-героев 7 бритоголовых экшн-героев
12 хорроров о зеркалах, в которые лучше не смотреться 12 хорроров о зеркалах, в которые лучше не смотреться

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть