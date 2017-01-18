Двуличный Райан

Процесс создания «Дэдпула» был долгим и растянулся на много лет, настолько, что Райан Рейнольдс даже успел сыграть другого супергероя. Более того, как признался сам актер, он работал над сценарием «Дэдпула» вместе с Реттом Рисом и Полом Верником прямо во время съемок «Зелёного Фонаря».

«Было достаточно безумно, но Fox каким-то образом решили активизировать “Дэдпула”, причем в тот самый момент, когда создавался “Зелёный Фонарь”… Мало кто знает, что Рис и Верник прилетали ко мне в Новый Орлеан, и мы вовсю писали сценарий “Дэдпула”, пока я снимался в “Фонаре“», ‒ сообщил Рейнольдс в беседе с THR. «Потом мы также разрабатывали сюжет “Дэдпула” в доме, оплаченном за счет “Зелёного Фонаря”».

Ранее актер объяснял провал картины о Хэле Джордане тем, что «фильм стал типичной жертвой голливудского кинопроцесса, когда сначала выпускается постер, затем назначается дата релиза, и уже в последнюю очередь пишется сценарий», поэтому нет ничего удивительного в изначально халатном отношении Райана к проекту.

Вторая часть «Дэдпула» выйдет в широкий прокат в 2018 году. Пост режиссера займет Дэвид Лейтч («Джон Уик»), а над сценарием снова трудятся «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, создавшие скрипт первой части. Съемки должны начаться в первой половине этого года.