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Единая личность

09.02.2017 22:24
Единая личность

Появился второй официальный трейлер фильма «Сфера» – триллера с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом в главных ролях, посвященного теме техно-паранойи. Также в касте проекта значатся Карен ГилланДжон Бойега и Билл Пэкстон.

Сюжет ленты основан на романе Дэйва Эггерса, в центре сюжета которого находится молодая девушка (Уотсон), получившая должность в крупной интернет-компании под названием «Сфера». Члены компании занимаются связыванием в одну универсальную ОС личных писем пользователей, их страниц в социальных сетях, информации о покупках и данных интернет-банкинга, в результате чего человек обретает единую онлайн-личность, а общество приходит к новой эпохе цивилизованности и прозрачности.

Режиссером и автором адаптированного сценария выступил Джеймс ПонсольдтКонец тура», «Захватывающее время»). В широком прокате «Сфера» окажется 28 апреля.

 

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