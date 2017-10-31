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Эпическая опера

31.10.2017 12:30
Эпическая опера

Марк Руффало дал новое интервью порталу Collider, в котором поделился своими впечатлениями от работы над двумя масштабными фильмами из киновселенной Marvel: «Мстителями: Война бесконечности» и «Мстителями 4».

«Это безумный и огромный проект. Он напоминает эпическую оперу, которая охватывает время и пространство, с участием всех персонажей Marvel, из всех девяти франшиз. Мне кажется, это просто уму непостижимо. Каждый герой получит свой шанс блеснуть, и ни у кого не возникает ощущения, будто их история ‒ лишь часть экспозиции, или им необходимо в одиночку развивать сюжет. Сюжет идеально проработан. [Сценаристы Кристофер] Маркус и [Стивен] МакФили выдали действительно мощный сценарий: он одновременно забавный, трогательный и эпичный. Это классический фильм братьев Руссо, в который они вкладываются по полной. В общем, результат выйдет замечательный, ведь над проектом трудятся потрясающие и талантливые ребята», ‒ заявил Марк.

Ранее Руффало также сообщал, что «Тор: Рагнарёк» начнет новую трехчастную сюжетную арку Халка / Брюса Бэннера, которая достигнет апогея в «Войне бесконечности» и «Мстителях 4», став своеобразной заменой для сольной ленты о его персонаже.

«Рагнарёк» стартует в широком прокате в этот четверг, релиз третьих и четвертых «Мстителей» запланирован, соответственно, на май 2018-го и май 2019-го.

 

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