Эпоха Солютре

Дебютный трейлер исторической драмы «Альфа», повествующей о сложностях жизни пещерных людей эпохи позднего палеолита. Режиссером фильма выступил Альберт Хьюз («Книга Илая», «Из ада»).

События фильма происходят примерно 20 000 лет назад. Группа первобытных людей отправляется на очередную охоту, которая начинает идти не по плану и в итоге заканчивается не совсем удачно для всех. А для одного молодого парня и вовсе трагично – он отбивается от группы и не представляет, как попасть обратно к сородичам. Заблудившись и оставшись в полном одиночестве, естественно, без возможности получить от кого-то помощь, юнец должен найти дорогу домой.

В актерский состав вошли Коди Смит-МакФи («Люди Икс: Апокалипсис»), Натассиа Мальте, Йоханнес Хаукур Йоханнессон, Леонор Варела, Мерседес де ля Зерда и другие. На широкие экраны «Альфа» попадет 1 марта 2018 года.